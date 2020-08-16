В центр Минска стянули ОМОН

К Дому правительства на площадь Независимости в Минске стягиваются усиленные наряды силовиков, сообщает Telegram-канал РБК. По их данным, на место также прибыл президентский кортеж Александра Лукашенко.

Как передает ТАСС, на место прибывают дополнительные наряды милиции для обеспечения общественного порядка. У Дома правительства республики на 12 часов запланирован митинг в поддержку Лукашенко.

По данным корреспондента ТАСС, к Дому правительства подъезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Площадь Независимости обнесена металлическими ограждениями, через которые частично организован проход на митинг. Милиция тщательно досматривает всех прибывающих. По периметру площади расставлена сельхозтехника.

В Белоруссии более семи дней идут массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с гостелеканалов увольняются сотрудники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию в отношении митингующих, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.