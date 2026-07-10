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Из жизни
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17:48, 10 июля 2026Из жизни

Международного торговца оружием арестовали на тренажере в фитнес-клубе

Международного торговца оружием и наркотиками арестовали в Колумбии на тренажере
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jasminko Ibrakovic / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии сотрудники полиции арестовали международного торговца оружием и наркотиками из Канады в фитнес-клубе. Об этом сообщает Need To Know.

40-летнего Арифа Джумана задержали 8 июля в престижном районе Эль-Побладо города Медельин. Вооруженные сотрудники полиции явились в фитнес-клуб, где разыскиваемый властями США и Канады преступник спокойно занимался на тренажере. Джуман сопротивления не оказал.

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Его обвиняют в том, что с 2023 по 2024 год он организовал перевозку более 100 единиц огнестрельного оружия из американского штата Флорида в канадскую провинцию Онтарио, а также в торговле наркотиками. Мэр Медельина заявил, что преступник въехал на территорию страны по поддельным документам.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Аргентине организаторшу банды грабителей поймали в салоне красоты во время покраски волос. Подельники женщины, в частности, ограбили дом родственника федерального прокурора страны.

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