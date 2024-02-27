Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?

В Нидерландах лидеру марокканской мафии Ридуану Таги дали пожизненный срок

27 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил одного из лидеров марокканской организованной преступности в Нидерландах к пожизненному заключению. Ридуан Таги находился за решеткой с 2019 года, однако его подручные продолжали терроризировать свидетелей и официальных лиц. «Лента.ру» рассказывает о, вероятно, самом опасном преступнике Европы.

Таги судили в компании 16 подручных

Процесс над Таги проходил в Амстердаме, в зале заседаний под названием «Бункер», специально построенном для проведения судебных процессов над особо опасными преступниками. Вместе с Таги на скамье подсудимых находились 16 его сообщников. Все они были участниками наркокартеля, который поставлял тонны кокаина и других наркотиков в Нидерланды из Перу и Марокко.

Троих из 17 подозреваемых, включая Таги, приговорили к пожизненному заключению за пять убийств и четыре покушения. Наркобарона назвали «бесспорным лидером банды убийц»

Ридуан Таги родился в 1977 году в Эр-Рифе, Марокко. В 1980-м он переехал с родителями в нидерландский Вианен. В начале 1990-х Таги вступил в ряды группировки Bad Boys, орудовавшей в Утрехте. В 1992-м его впервые осудили за кражи со взломом и хранение оружия. После 2000 года правоохранители считали, что бывший малолетний преступник начал вести честный образ жизни. Он владел гриль-баром в Вианене и никак не привлекал к себе внимание.

Начиная с 2013 года стало появляться все больше свидетельств, что Таги создал вокруг себя тайную преступную организацию, которая занималась поставками кокаина в Европу и устранением всех, кто мог этому хоть как-то помешать.

Сейчас считается, что группировка Таги контролировала треть всех поставок наркотика, а личное состояние преступника на момент поимки могло превышать один миллиард американских долларов.

Ридуан Таги. Фото: Politie / RTL Nieuws

После ареста Таги по Нидерландам прокатилась волна террора

Ридуан Таги был арестован в Дубае, ОАЭ, в 2019 году. К тому времени он уже год значился одним из самых разыскиваемых преступников в мире. В частности, считалось, что именно подручные Таги расправились в 2016-м с популярным криминальным блогером и бывшим мафиози Мартином Коком, который раскрыл имена двух сообщников картеля.

Главный свидетель обвинения, известный как Набиль Би, находился под постоянной охраной, тем не менее бандитам удалось убить его брата, адвоката и журналиста, который выступал его доверенным лицом. В 2021 году подручные Таги расстреляли известного голландского криминального журналиста Питера де Вриса, освещавшего процесс. Через девять дней после нападения в центре Амстердама он скончался в больнице

Угрозы со стороны группировки Таги поступали даже высокопоставленным политикам. В сентябре 2021-го года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был предупрежден, что может стать одной из целей мафиози. С тех пор он отказался от поездок по Амстердаму на велосипеде и пересел в бронированный автомобиль.

В сентябре 2022-го стало известно, что принцессе Катарине-Амалии Нидерландской было приказано вернуться в родительский дом из общежития университета. Спецслужбы были уверены, что мафия задумывала ее похищение.

Кроме того, во время облав на вскрытые «офисы» бандитов правоохранители обнаружили арсеналы оружия, склады с системами видеонаблюдения и пыточные комнаты, где для удобства «работы с клиентами» стояли новенькие стоматологические кресла. Подобные «заведения» могли находиться в паре кварталов от туристических районов Амстердама.

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Наркобарон затягивал следствие и жаловался на условия содержания в тюрьме

Адвокаты Таги затягивали следствие, подавая многочисленные апелляции и жалуясь, что он находится за решеткой «в нечеловеческих условиях».

При этом в феврале 2022-го спецслужбы начали проверку тюрьмы Nieuw Vosseveld, где он содержался. Это исправительное учреждение считается самым охраняемым в Нидерландах.

Появилась информация, что что бандит подкупил охранников и не только передавал на волю сообщения, но и лично встречался с подручными в стенах тюрьмы

Особой уловкой марокканских мафиози является отправка из-за решетки писем с цитатами из Корана. Таким образом бандиты обмениваются информацией, и правоохранительным органам до сих пор не удается подобрать ключ к этому шифру.

Считается, что Таги был одним из руководителей международного суперкартеля

В августе 2021 года в Дубае арестовали итальянского мафиози Раффаэле Империале. По версии итальянских следователей, заниматься торговлей кокаином Империале начал в 2000-х — тогда же, когда и Таги. Наркотик поступал из Перу в Марокко, а потом расходился по портам Нидерландов, Испании и Италии. Правоохранители считают, что к началу 2010-х и появился суперкартель, подмявший под себя весь этот импорт. В тот же период полиция обратила внимание на деятельность организации Таги.

Еще один предполагаемый лидер картеля — ирландец Даниэль Кинахэн — тоже прочно связан с ОАЭ. Он много раз бывал в Дубае и имел крупные счета в местных банках, теперь замороженные властями.

Американское Управление по борьбе с наркотиками передало голландским коллегам документы, согласно которым Таги, Империале, Кинахэн и босниец Эдин Гачанин верховодили организацией

Раффаэле Империале. Фото: Policía italiana / AP

Итальянец, в отличие от Таги, пошел на сотрудничество со следствием и даже предложил передать Италии свой личный остров у берегов ОАЭ под названием Тайвань. В данный момент неизвестно, дал ли он какие-нибудь показания против голландского подельника.

