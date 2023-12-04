Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

Арестованный босс мафии Империале решил подарить властям Италии остров в ОАЭ

В конце ноября стало известно, что итальянский мафиози Раффаэле Империале не только превратился в пентито (то есть отошел от преступного ремесла и начал сотрудничать со следствием), но и подарил властям личный остров. Это не бескорыстный жест — таким образом Империале рассчитывает купить себе сокращение срока. «Лента.ру» решила разобраться в этой странной истории.

Один из островов искусственного архипелага Мир у берегов Дубая Фото: Jumana El Heloueh / Reuters

Империале арестовали в августе 2021 года. С 2016-го гангстер находился на втором месте в списке самых опасных гангстеров Италии.

Он смог построить крупную международную сеть торговли наркотиками, особенно — кокаином официальное заявление итальянской полиции

Считается, что Империале торговал наркотиками по-крупному с начала 2000-х. Со временем он превратился в одного из самых влиятельных мафиози в мире.

Однако в декабре 2022 году Империале начал сотрудничать со следствием. Пока неизвестно, в какой именно форме, но правоохранители сообщили, что уже получили от него некие свидетельские показания. Их содержание не разглашается.

Империале называют одним из лидеров суперкартеля, поставляющего сотни тонн кокаина из Перу в Европу

Информация о международной группировке, контролирующей треть всех поставок кокаина из в Европу, появилась в прессе в 2019 году. Тогда в ОАЭ арестовали Ридуана Таги — одного из лидеров марокканской мафии в Нидерландах. Его Mocro Maffia насколько обнаглела, что напрямую угрожала премьер-министру Марку Рютте и даже якобы собиралась похитить юную принцессу Катарину-Амалию. Таги взяли в Дубае, как и Империале два года спустя. Американские следователи из Управления по борьбе с наркотиками уверены, что марокканец и неаполитанец работали вместе.

Сам Империале родился в 1974 году рядом с Неаполем в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия. Его отец был крупным бизнесменом — в частности, он владел местным футбольным клубом «Юве Стабия». Известно, что Империале-старший вел бизнес вместе с Ренато Раффоне — боссом местной каморры из клана Диалессандро.

В детстве Империале-младший был похищен неизвестными, но, согласно семейной легенде, самостоятельно сбежал и вернулся домой. Впрочем, полиция считает, что отец выплатил за него выкуп, а потом придумал красивую историю побега, видимо, чтобы поднять авторитет наследника в преступной среде

Вскоре юного отпрыска отправили в Амстердам, где его старший брат владел кофешопом, торговавшим марихуаной. В 1996 году Империале стал владельцем заведения. Поскольку Амстердам — центр марокканской мафии в Нидерландах, у Империале были шансы свести дружбу с ее будущим лидером Ридуаном Таги еще в 1990-х.

По версии итальянских следователей, заниматься торговлей кокаином Империале начал в 2000-х — тогда же, когда и Таги. Наркотик поступал из Перу в Марокко, а потом расходился по портам Нидерландов, Испании и Италии. Правоохранители считают, что к началу 2010-х и появился тот самый суперкартель, подмявший под себя весь этот импорт.

Ридуан Таги Фото: Politie / RTL Nieuws

Еще один предполагаемый лидер картеля — ирландец Даниэль Кинахэн — тоже прочно связан с ОАЭ. Он много раз бывал в Дубае и имел крупные счета в местных банках, теперь замороженные властями. Американское Управление по борьбе с наркотиками передало голландским коллегам документы, согласно которым Таги, Империале, Кинахэн и босниец Эдин Гачанин верховодили организацией.

Империале тратил сотни тысяч долларов в месяц и мог позволить себе купить настоящий остров

Штаб-квартира группировки находилась в одном из самых знаменитых зданий мира — трехсотметровом пятизвездочном отеле Бурдж-эль-Араб, расположенном в 280 метрах от берега и напоминающем издалека исполинскую яхту под парусом. Оттуда, по данным американских правоохранителей, вел дела Империале, и именно там еще в 2017 году четыре наркобарона проводили рабочие встречи.

В течение пяти лет в Дубае Империале тратил не меньше 400 тысяч евро в месяц (около 40 миллионов рублей). Причем большая часть этих денег шла на «личные нужды» бандита. Проще говоря — на красивую жизнь.

Кроме того, еще в 2016 году, когда крупного наркоторговцу пришлось бежать в Дубай, выяснилось, что он обладает хорошим художественным вкусом. При обыске его виллы в его родной виллы Кастелламмаре-ди-Стабия правоохранители нашли похищенные еще в 2002 году из Музея Ван Гога в Амстердаме работы нидерландского мастера «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» и «Вид на море у Схевенингена».

Вполне возможно, что это еще одно указание на сотрудничество Империале и Таги — картины могли быть подарком нидерландского бандита сицилийскому приятелю. Красивый жест, учитывая врожденную, как считается, страсть итальянцев к прекрасному

Картины Винсента Ван Гога «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене», найденные на вилле Империале Фото: Peter Dejong / AP

Когда у берегов ОАЭ построили искусственный архипелаг Мир, повторяющий контуры всех континентов, неаполитанец приобрел остров под названием Тайвань. По оценке итальянских властей, стоимость острова составляет от 60 до 80 миллионов евро (шесть-восемь миллиардов рублей).

Несложно догадаться, что, если Империале был способен потратить такую сумму на подобную шалость, его состояние исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардами.

Задержание Империале и Таги не повлияло на работу картеля

Теперь двое лидеров картеля находятся за решеткой, еще двое — скрываются от правоохранителей, а за их головы назначены многомиллионные награды. Впрочем, деятельности картеля, это, похоже, не очень-то повредило. В 2022 году мэр Амстердама Фемке Халсема призналась, что полиция ничего не может сделать с наркоторговлей.

Давайте взглянем фактам в лицо: война с наркотиками не работает. Изъятие наркотиков не работает. И разрешение на употребление тоже не работает. Надеюсь, мы все согласны, что нужна альтернативная стратегия Фемке Халсема мэр Амстердама

Аресты Таги и Империале пока не дали следователям ничего конкретного. По крайней мере, о грандиозных победах над наркотрафиком в Европе не сообщается.

Марокканец нанял целый полк адвокатов, которые загружают судебные органы десятками жалоб на нарушения правил содержания своего подзащитного и «невыносимые условия его пребывания в тюрьме».

Фото: U.S. Navy / AP

Неаполитанец хоть начал давать некие показания в конце 2022-го, летом наотрез отказался свидетельствовать против Даниэля Кинахэна, которого правоохранители, видимо, считают теперь действующим главой картеля.

Впрочем, есть информация, что Империале и так собирался уйти на покой перед поимкой. Американские спецслужбы прослушивали мафиози, и во время одного из разговоров он якобы заявил об этом подельникам.

Давайте поднапряжемся. В этом году нам нужно сделать 30 тонн. Потом можно будет поговорить о пенсии. Мы многое сделали, чтобы оказаться там, где находимся. Сейчас сдаваться нельзя Раффаэле Империале из разговора с подельниками, перехваченного Управлением по борьбе с наркотиками в 2021 году

Вполне возможно, что Тайвань, который он решил подарить итальянским властям, является чем-то вроде взятки за отказ рассказывать о делах одной из самых могущественных преступных группировок в мире. Империале можно понять: если он даст показания против картеля, его, скорее всего, не спасут никакие программы защиты свидетелей.