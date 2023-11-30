Мафиози подарил властям личный остров ради сокращения тюремного срока

The Guardian: мафиози Раффаэле Империале подарил властям личный остров

Итальянский мафиози Раффаэле Империале, возглавлявший один из крупнейших наркокартелей, хочет подарить итальянским властям личный остров. Таким образом он пытается добиться сокращения тюремного срока, который ему грозит, пишет издание The Guardian.

Империале долгое время работал на неаполитанскую мафию. Как утверждают итальянские власти, он фактически владел монополией на поставки кокаина из Перу. За два краденых полотна знаменитого живописца Винсента Ван Гога, которые у него были, его прозвали «главарь с Ван Гогом».

В течение пяти лет Империале скрывался в Дубае и жил в свое удовольствие, тратя не меньше 400 тысяч евро в месяц (около 40 миллионов рублей). Когда у берегов ОАЭ построили искусственный архипелаг, повторяющий контуры всех континентов, он приобрел один из островов, который назывался Тайвань. По оценке итальянских властей, стоимость острова составляет от 60 до 80 миллионов евро (шесть-восемь миллиардов рублей).

В августе 2021 года Империале арестовали и в марте 2022 года экстрадировали в Италию. Сейчас мафиози судят, ему грозит лишение свободы на срок до 14 лет и 10 месяцев. Чтобы продемонстрировать желание сотрудничать с властями, он уже подарил государству свои украденные картины. Теперь очередь дошла до искусственного острова.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы — бельгийца со степенью магистра криминологии Флора Брессерса. Ему удавалось скрываться в течение двух лет.

