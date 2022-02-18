В Швейцарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы

Одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы — бельгийца со степенью магистра криминологии Флора Брессерса — арестовали в Швейцарии после двух лет, проведенных в бегах. Об этом сообщает The Guardian.

30-летний преступник по прозвищу Пальцерез разыскивается с 2020 года. Тогда его приговорили к четырем годам тюрьмы за похищение, нанесение ударов бритвой и избиение голландского флориста, который не смог провезти наркотики через таможню Великобритании. В 2010 году Брессерса привлекли к уголовной ответственности за то, что он якобы отрезал секатором палец голландскому преступнику. Его оправдали из-за отсутствия улик, однако прозвище с тех пор закрепилось.

Брессерс был связан с бандой наркоторговцев, действовавшей в Антверпене, которая, как полагают, контрабандой перевозила тонны кокаина из Южной Америки в Европу. Он числился в списке наиболее разыскиваемых Европолом преступников. Считалось, что мужчина скрывался в Южной Африке, но был в итоге арестован в Цюрихе, где его обнаружили вместе с возлюбленной и ребенком. Бельгийские власти запросили экстрадицию.

Ранее сообщалось, что полиция Колумбии задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. По словам президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса, это самый тяжелый удар, нанесенный наркотрафику страны в этом столетии. Дуке отметил, что его можно «сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-е годы».