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В Швейцарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы

Одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы арестовали после двух лет в бегах

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы — бельгийца со степенью магистра криминологии Флора Брессерса — арестовали в Швейцарии после двух лет, проведенных в бегах. Об этом сообщает The Guardian.

30-летний преступник по прозвищу Пальцерез разыскивается с 2020 года. Тогда его приговорили к четырем годам тюрьмы за похищение, нанесение ударов бритвой и избиение голландского флориста, который не смог провезти наркотики через таможню Великобритании. В 2010 году Брессерса привлекли к уголовной ответственности за то, что он якобы отрезал секатором палец голландскому преступнику. Его оправдали из-за отсутствия улик, однако прозвище с тех пор закрепилось.

Брессерс был связан с бандой наркоторговцев, действовавшей в Антверпене, которая, как полагают, контрабандой перевозила тонны кокаина из Южной Америки в Европу. Он числился в списке наиболее разыскиваемых Европолом преступников. Считалось, что мужчина скрывался в Южной Африке, но был в итоге арестован в Цюрихе, где его обнаружили вместе с возлюбленной и ребенком. Бельгийские власти запросили экстрадицию.

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Алина Гончарова
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