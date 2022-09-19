Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Голландская принцесса стала целью марокканской мафии

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская могла стать целью похищения марокканской мафии
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Lise Aserud / Globallookpress.com

Принцессе Катарине-Амалии Нидерландской было приказано вернуться в родительский дом из Амстердама, так как она могла стать целью заговора марокканской мафии с целью похищения. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняю наследницу голландского престола решила взять под надзор полиция, так как у правоохранителей появилась информация, что девушку могут похитить представители так называемой Mocro Maffia — подразделения марокканской преступной группировки, орудующей в Нидерландах. Эта организация, как считается, контролирует треть всего трафика кокаина в Европе.

Опасения за судьбу наследницы появились у спецслужб во время визита родителей девушки — короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги Максимы — в Лондон, где они принимают участие в похоронах британской королевы Елизаветы II.

Материалы по теме:
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021

Катарине-Амалии придется покинуть общежитие Амстердамского университета, на факультет политики, психологии права и экономики которого она поступила в начале сентября. Пока неясно, продолжит Катарина-Амалия обучение в университете дистанционно или будет вынуждена покинуть его.

Главарь Mocro Maffia Ридуан Таги с 2019 году находится в голландской тюрьме, однако у правоохранительных органов есть подозрения, что он продолжает руководить подручными из-за решетки. Полиции удалось установить, что Таги уже переписывался с подельниками из тюрьмы в 2004 году, используя цитаты из Корана в качестве шифрованных сообщений, и несколько подобных писем снова были отправлены.

Голландское отделение марокканского картеля попало под особое наблюдение спецслужб в июле 2021 года, когда в Амстердаме среди бела дня был застрелен автор журналистских расследований Питер де Врис, работавший с одним из бывших участников группировки. В сентябре того же года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был предупрежден, что может стать одной из целей мафиози.

В 2020 году сообщалось, что бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Опасения специалиста вызвало недостаточное финансирование охраны членов королевской семьи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Девять человек погибли в упавшем в ущелье автобусе в Коста-Рике
В Израиле нашли погребальную пещеру с древними артефактами
Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона
Момент убийства бизнесмена из Молдавии в Подмосковье попал на видео
Оценены последствия решения ЦБ по ипотеке с низким первоначальным взносом
Голландская принцесса стала целью марокканской мафии
Посольство России в Канаде потребовало от властей усилить безопасность
В Харьковской области заявили о готовящихся провокациях Украины
В ООН заявили о сложностях с решением других кризисных вопросов на фоне Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.