Голландская принцесса стала целью марокканской мафии

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская могла стать целью похищения марокканской мафии

Принцессе Катарине-Амалии Нидерландской было приказано вернуться в родительский дом из Амстердама, так как она могла стать целью заговора марокканской мафии с целью похищения. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняю наследницу голландского престола решила взять под надзор полиция, так как у правоохранителей появилась информация, что девушку могут похитить представители так называемой Mocro Maffia — подразделения марокканской преступной группировки, орудующей в Нидерландах. Эта организация, как считается, контролирует треть всего трафика кокаина в Европе.

Опасения за судьбу наследницы появились у спецслужб во время визита родителей девушки — короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги Максимы — в Лондон, где они принимают участие в похоронах британской королевы Елизаветы II.

Катарине-Амалии придется покинуть общежитие Амстердамского университета, на факультет политики, психологии права и экономики которого она поступила в начале сентября. Пока неясно, продолжит Катарина-Амалия обучение в университете дистанционно или будет вынуждена покинуть его.

Главарь Mocro Maffia Ридуан Таги с 2019 году находится в голландской тюрьме, однако у правоохранительных органов есть подозрения, что он продолжает руководить подручными из-за решетки. Полиции удалось установить, что Таги уже переписывался с подельниками из тюрьмы в 2004 году, используя цитаты из Корана в качестве шифрованных сообщений, и несколько подобных писем снова были отправлены.

Голландское отделение марокканского картеля попало под особое наблюдение спецслужб в июле 2021 года, когда в Амстердаме среди бела дня был застрелен автор журналистских расследований Питер де Врис, работавший с одним из бывших участников группировки. В сентябре того же года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был предупрежден, что может стать одной из целей мафиози.

В 2020 году сообщалось, что бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Опасения специалиста вызвало недостаточное финансирование охраны членов королевской семьи.