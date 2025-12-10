Организовавшую банду жестоких грабителей преступницу поймали в салоне красоты

Организаторшу жестокой банды из Аргентины арестовали в кресле парикмахера

В Аргентине организаторшу банды грабителей поймали в салоне красоты во время покраски волос. Об этом сообщает Need To Know.

37-летнюю Майру Солорсано из Буэнос-Айреса арестовали в рамках масштабной полицейской операции против организованной преступности, которая продолжается с 2024 года. Женщину подозревают в том, что она руководила бандой, которая занималась жестокими ограблениями домов. В частности, подельники преступницы вломились в дом родственника федерального прокурора Аргентины. Считается, что Солорсано сама выбирала цели ограблений и координировала действия подопечных. Она сотрудничала с известным криминальным авторитетом Бласом Освальдо Камачо, которого арестовали в апреле.

Во время задержания преступница сидела в парикмахерском кресле в салоне. Ей красили волосы, когда подошли сотрудники полиции и предложили ей проехать в отделение. Позже члены группы захвата рассказали, что Солорсано умоляла дать ей закончить процедуру. Тем не менее женщину препроводили в полицейскую машину прямо в парикмахерском пеньюаре. Вокруг ее прядей были обернуты кусочки фольги.

