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14:38, 23 марта 2025Из жизни

Босс мафии два года скрывался от полиции и попался из-за похода в спортзал

NTK: Босс мафии Долларино попался полиции в Колумбии из-за походов в рестораны
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Колумбии поймали босса итальянской мафии, который два года скрывался от полиции. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Мафозо Эмануэле Грегорини, известного под кличкой Долларино, задержали во вторник, 18 марта, в городе Картахена, департамент Боливар. Колумбийская полиция назвала его «лидером итальянской мафии в Латинской Америке». По версии следствия, он играл ключевую роль в поставках кокаина из Колумбии в Европу.

Грегорини удалось арестовать в результате крупной международной операции, которую организовали итальянские, британские и колумбийские силовики. Сообщается, что босс мафии попался во многом из-за того, что не пытался скрыть свою личность в Картахене. Его удалось снять на видео во время походов по магазинам, ресторанам и посещений спортзала.

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В прокуратуре Колумбии заявили, что арест Грегорини указывает на усиление позиций итальянской мафии в Латинской Америке. В 2020 году Долларино уже арестовывали в Риме по обвинению в причастности к отмыванию денег для итальянской мафии. Каким образом босс оказался на свободе, не сообщается, но в 2023 году полиция пыталась установить, где он скрывается.

Ранее исследователь итальянской мафии Григорий Прядко рассказал о проблемах внутри этой организации. По словам специалиста, усилиями полиции за последние 25 лет удалось нарушить преемственность криминальных поколений в коза ностре.

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