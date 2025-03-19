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17:11, 19 марта 2025Из жизниЭксклюзив

Историк сицилийской мафии рассказал о проблемах внутри «коза ностры»

Историк Прядко: Для нового поколения итальянских мафиози традиции уже не святы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Причиной потери влияния сицилийской мафии является разрушение старых традиций. Об этом в беседе в «Лентой.ру» рассказал историк, исследователь преступного мира Италии Григорий Прядко.

Эксперт прокомментировал жалобы босса «Коза ностры» Джанкарло Романо, который назвал уровень молодых мафиози «жалким». По мнению собеседника «Ленты.ру», благодаря усилиям властей и проблемам внутри самой мафии, прежние законы этого преступного сообщества начали разрушаться.

«Почему Романо жаловался в этих перехватах, что люди стали ненадежные, все стукачи и так далее. Удалось на протяжении 25 лет планомерных усилий очень сильно подорвать преемственность криминальных поколений. Конечно, кто-то из старых боссов вышел, но очень многие не смогли, очень многие начали сдавать друг друга, — объяснил историк. — И вот святость омерта, святость традиций, она оказалась в глазах новых поколений не такой уж святой».

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Тем не менее он уверен, что мафия находится в периоде реорганизации и о скором ее исчезновении речь не идет.

Ранее сообщалось, что крупнейшая с 1984 года облава на сицилийскую мафию прошла 11 февраля. В ней принимали участие более 1200 полицейских и военных.

Вот это да!
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