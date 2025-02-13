Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 13 февраля 2025Из жизни

За один день арестовали более сотни членов сицилийской мафии

The Guardian: В Италии полиция арестовала 150 мафиози за один день
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Antonio Melita / Globallookpress.com

В Италии полиция города Палермо нанесла удар по преступной организации «Коза ностра», более известной как сицилийская мафия. Операций такого масштаба не случалось около 40 лет, пишет издание The Guardian.

Во вторник, 11 февраля, более 1200 полицейских устроили масштабную облаву на членов мафии. За один день арестовали более сотни человек. Выданы ордера на арест 183 мафиози, при этом 36 из них уже находились за решеткой за преступления, совершенные ранее.

Как рассказали в сицилийской полиции, в последние годы считалось, что «Коза ностра» утратила прежнее влияние в Палермо. Однако расследование, длившееся более двух лет, показало, что мафиозные боссы «сохраняют свою власть, обмениваясь зашифрованными сообщениями через смартфоны». Некоторые районы города до сих пор полностью контролирует мафия.

Материалы по теме:
Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?
Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?
27 февраля 2024
Наркомафия держит в страхе Нидерланды. Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
Наркомафия держит в страхе Нидерланды.Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
20 октября 2022
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям.Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
4 декабря 2023

Один из кланов «Коза ностра» взял под контроль продажу морепродуктов во все рестораны двух приморских населенных пунктов. Кроме того, мафиози из Палермо занимались рэкетом и торговлей наркотиками, а также поддерживали постоянный контакт с другими преступными группировками на Сицилии и за ее пределами.

Отмечается, что в последнее время боссы «Коза ностра» стараются избегать открытых конфликтов и кровопролития, чтобы не привлекать к себе внимания. Кроме того, они не устраивают традиционных больших встреч руководителей кланов, переведя все общение в онлайн.

В полиции также отметили, что мафиози имеют широкую сеть информаторов. В частности, в ноябре 2024 года был арестован сотрудник прокуратуры Палермо, который передавал сведения преступникам.

В мае 2024 года принцесса Катарина-Амалия Нидерландская рассказала о своем бегстве из страны из-за угроз со стороны марокканской мафии. Она была вынуждена временно переехать в Испанию в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      В США раскритиковали собственную разведку

      Ученицы курсов тревел-блогера получили в чатах сторисы с отдыха и подали на него в суд

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше