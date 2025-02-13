За один день арестовали более сотни членов сицилийской мафии

The Guardian: В Италии полиция арестовала 150 мафиози за один день

В Италии полиция города Палермо нанесла удар по преступной организации «Коза ностра», более известной как сицилийская мафия. Операций такого масштаба не случалось около 40 лет, пишет издание The Guardian.

Во вторник, 11 февраля, более 1200 полицейских устроили масштабную облаву на членов мафии. За один день арестовали более сотни человек. Выданы ордера на арест 183 мафиози, при этом 36 из них уже находились за решеткой за преступления, совершенные ранее.

Как рассказали в сицилийской полиции, в последние годы считалось, что «Коза ностра» утратила прежнее влияние в Палермо. Однако расследование, длившееся более двух лет, показало, что мафиозные боссы «сохраняют свою власть, обмениваясь зашифрованными сообщениями через смартфоны». Некоторые районы города до сих пор полностью контролирует мафия.

Один из кланов «Коза ностра» взял под контроль продажу морепродуктов во все рестораны двух приморских населенных пунктов. Кроме того, мафиози из Палермо занимались рэкетом и торговлей наркотиками, а также поддерживали постоянный контакт с другими преступными группировками на Сицилии и за ее пределами.

Отмечается, что в последнее время боссы «Коза ностра» стараются избегать открытых конфликтов и кровопролития, чтобы не привлекать к себе внимания. Кроме того, они не устраивают традиционных больших встреч руководителей кланов, переведя все общение в онлайн.

В полиции также отметили, что мафиози имеют широкую сеть информаторов. В частности, в ноябре 2024 года был арестован сотрудник прокуратуры Палермо, который передавал сведения преступникам.

В мае 2024 года принцесса Катарина-Амалия Нидерландская рассказала о своем бегстве из страны из-за угроз со стороны марокканской мафии. Она была вынуждена временно переехать в Испанию в 2023 году.