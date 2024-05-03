Европейская принцесса рассказала о бегстве в другую страну из-за мафии

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская рассказала о бегстве от мафии в Мадрид

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская, которая вернулась на родину, рассказала о бегстве в Испанию от мафии. Об этом пишет People.

20-летняя наследница европейской королевской семьи прибыла в Нидерланды в начале апреля. Она была вынуждена уехать в Испанию в 2023 году. Осенью 2022-го стало известно, что марокканская мафия, возглавляемая Ридуаном Таги, планировала похищение принцессы. Ей пришлось покинуть кампус Амстердамского университета и запереться в королевской резиденции.

Позже Катарина-Амалия выехала в Мадрид, где находилась в безопасности и смогла продолжить удаленное обучение в вузе. 27 апреля приняла участие в праздновании дня рождения отца, короля Виллема-Александра, и впервые высказалась о вынужденном отъезде в другую страну.

«Конечно, меня заставили уехать странные обстоятельства. Я очень благодарна всем, кто дал мне возможность спокойно гулять там [в Мадриде]. Там было немного больше свободы, чем здесь. Нидерланды — мой дом. Очень приятно вернуться», — сказала принцесса.

Король Виллем-Александр также поблагодарил всех, кто помог дочери освоиться в Испании, и назвал это «трогательным проявлением дружбы в трудные времена».

В конце февраля стало известно, что лидер марокканской мафии в Нидерландах и глава одного из крупнейших международных наркокартелей Ридуан Таги был приговорен к пожизненному заключению. Он находился под стражей с 2019 года, однако продолжал руководить преступной организацией, которая угрожала голландским политикам и принцессе.

