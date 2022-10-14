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18:19, 14 октября 2022Из жизни

Голландскую принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская вернулась во дворец из общежития из-за угроз мафии

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Старшую дочь короля Нидерландов Виллема-Александра Катарину-Амалию заставили вернуться из общежития Амстердамского университета и фактически заперли во дворце из-за угроз со стороны мафии. Об этом сообщает The Guardian.

О переезде 18-летней голландской принцессы из кампуса университета во дворец Хейс-тен-Бос в Гааге сообщили представители королевской семьи. Во время визита в Швецию в четверг, 13 октября, король Виллем-Александр заявил, что в его стране сложилась «очень сложная ситуация».

Характер угроз, которые поступили в адрес наследницы престола со стороны преступников, не разглашается, однако голландские СМИ сообщали в конце сентября, что принцесса Катарина-Амалия Нидерландская находится под усиленной охраной. «Это оказывает огромное влияние на нее. Она оставила жизнь в Амстердаме и не может даже выйти на улицу», — пояснила королева Нидерландов Максима.

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Премьер-министр страны Марк Рютте выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и назвал ее «ужасной». Министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус в свою очередь заявила, что ее ведомство гарантирует принцессе полную безопасность.

О том, что 18-летняя принцесса Катарина-Амалия Нидерландская может стать целью нападения преступных группировок, стало известно в сентябре. Тогда сообщалось, что девушку могут похитить представители так называемой Mocro Maffia — марокканского преступного синдиката, контролирующего треть всего трафика кокаина в Европе.

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Никита Савин
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