Минюст признал иноагентом уехавшую из России журналистку

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Воропай

Минюст внес в реестр иноагентов ведущую YouTube-проекта «Ходорковский Live» (предприниматель Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечь террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Екатерину Воропай. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Воропай распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине.

Кроме того, она создавала и распространяла материалы, созданные иностранными агентами и нежелательными организациями. В Минюсте добавили, что Воропай уехала из России.

Также в реестр иноагентов внесли политика Бориса Надеждина, проект «Штаб кандидатов» и эксперта по туризму Тимофея Рогожина.

Ранее стало известно, что юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявили в розыск. Его обвинили в неисполнении обязанностей иностранного агента.