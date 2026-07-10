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17:44, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом уехавшую из России журналистку

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Воропай
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минюст внес в реестр иноагентов ведущую YouTube-проекта «Ходорковский Live» (предприниматель Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечь террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Екатерину Воропай. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Воропай распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине.

Кроме того, она создавала и распространяла материалы, созданные иностранными агентами и нежелательными организациями. В Минюсте добавили, что Воропай уехала из России.

Также в реестр иноагентов внесли политика Бориса Надеждина, проект «Штаб кандидатов» и эксперта по туризму Тимофея Рогожина.

Ранее стало известно, что юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявили в розыск. Его обвинили в неисполнении обязанностей иностранного агента.

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