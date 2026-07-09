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Силовые структуры
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17:06, 9 июля 2026Силовые структуры

Комика Слепакова объявили в розыск

СК завершил расследование и передал в суд дело комика Слепакова, он объявлен в розыск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве завершено расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.
 
Он обвиняется по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Он объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его заочный арест.

По данным следствия, Слепаков дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента на материалах в соцсетях.

Уголовное дело против него было возбуждено в апреле.

Слепаков проживает в Израиле.

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