Комика Слепакова объявили в розыск

СК завершил расследование и передал в суд дело комика Слепакова, он объявлен в розыск

В Москве завершено расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.



Он обвиняется по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Он объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его заочный арест.

По данным следствия, Слепаков дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента на материалах в соцсетях.

Уголовное дело против него было возбуждено в апреле.

Слепаков проживает в Израиле.