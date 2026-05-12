18:35, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Юморист Семен Слепаков назвал себя израильтянином
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал себя израильтянином. Такое заявление он сделал в разговоре со стендап-комиком Александром Незлобиным, запись их беседы доступна на YouTube.

По мнению Слепакова, граждане Израиля могут свободнее выражать свою политическую позицию, чем граждане России. «Я как израильтянин могу раскритиковать кого угодно, могу выйти сказать что угодно», — заявил юморист.

Незлобин, живущий в США, согласился со Слепаковым. Он добавил, что американцы могут так же высказывать свои взгляды, как и жители Израиля.

Ранее Слепаков признался, что не хотел бы терять аудиторию в России. Он добавил, что не стремится обидеть россиян своими шутками, и заявил, что в стране есть много хороших людей.

