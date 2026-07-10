Токаев пригласил Трампа в Казахстан

Токаев созвонился с Трампом и пригласил его в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба казахского лидера.

«Глава государства провел телефонный разговор с Президентом США. (...) Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан с визитом в удобное для него время», — указано в сообщении.

Токаев, как отмечается, поздравил Трампа с 250-летием независимости США и отметил, что в течение короткого исторического периода страна сумела стать могущественной глобальной державой.

Ранее стало известно, что положения новой конституции Казахстана не препятствуют президенту республики Токаеву вновь баллотироваться на этот пост.