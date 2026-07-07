Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 7 июля 2026Бывший СССР

Новая конституция Казахстана «обнулила» президентские сроки Токаева

Новая конституция Казахстана позволит Токаеву переизбраться на пост президента
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Положения новой конституции Казахстана не препятствуют президенту республики Касым-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на этот пост, отмечено в постановлении Конституционного суда республики о толковании конституционных норм.

«По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование: лица, которые в соответствии с конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года», — следует из документа.

По положениям действующей конституции президент может занимать должность в течение одного семилетнего срока. Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году.

Токаев был избран на пост президента Казахстана в марте 2019 года, когда в стране еще действовала конституция 1995 года.

Новая конституция Казахстана вступила в силу в среду, 1 июля. Как заявил Токаев, этот день ознаменовал «начало новой эры» в истории суверенного Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Настроение Трампа омрачилось перед саммитом НАТО

    Россиянам назвали скрытые причины отказов в приеме на работу

    В России ответили на заявление Буданова о максимальной эскалации

    На Украине не захотели отказываться от Бандеры ради вступления в ЕС

    Блогер из России раскрыл минус жизни во Франции

    Пожилым людям посоветовали освоить пять небанальных хобби ради здоровья мозга

    Матч Норвегии и Бразилии на ЧМ принес россиянину выигрыш в размере 2 миллионов рублей

    Макрон сделал заявление на фоне взрыва во время его визита в Сирию

    На Украине предрекли погромы против украинцев в Польше

    Генсек НАТО сравнил альянс с футбольной командой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok