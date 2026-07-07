Новая конституция Казахстана «обнулила» президентские сроки Токаева

Новая конституция Казахстана позволит Токаеву переизбраться на пост президента

Положения новой конституции Казахстана не препятствуют президенту республики Касым-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на этот пост, отмечено в постановлении Конституционного суда республики о толковании конституционных норм.

«По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование: лица, которые в соответствии с конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года», — следует из документа.

По положениям действующей конституции президент может занимать должность в течение одного семилетнего срока. Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году.

Токаев был избран на пост президента Казахстана в марте 2019 года, когда в стране еще действовала конституция 1995 года.

Новая конституция Казахстана вступила в силу в среду, 1 июля. Как заявил Токаев, этот день ознаменовал «начало новой эры» в истории суверенного Казахстана.