Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:49, 1 июля 2026Бывший СССР

Токаев анонсировал начало новой эры в истории Казахстана

Токаев заявил о начале новой эры в истории Казахстана после вступления в силу конституции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Вступление в силу новой конституции Казахстана в среду, 1 июля, ознаменовало перестройку политической системы страны. Об этом рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», — отметил политик.

По словам Токаева, этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства. Политик также поздравил сограждан «с поистине эпохальным событием». По его словам, народ страны 15 марта на референдуме по новому основному закону сделал судьбоносный выбор.

Ранее стало известно, что следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году согласно действующей Конституции страны. В феврале Токаев подписал указ о проведении референдума по новой Конституции Казахстана.

Также Токаев ранее заявлял, что люди, живущие на планете Земля, привыкли к слову «турбулентность». По его словам, весь мир вынужден жить в условиях неопределенности и нестабильности, а каждый год оказывается сложнее предыдущих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

    Страна БРИКС резко нарастила закупки золота из России

    В регионах на Урале ввели режим беспилотной опасности

    Жителей приграничного с Россией региона Украины принудили покинуть дома

    Жителей Нью-Йорка предупредили о чрезвычайной опасности

    Раскрыты планы руководства США возобновить войну с Ираном

    В России начали маркировать жвачку

    Вэнс назвал раздражающую тактику Ирана на переговорах с США

    Раскрыта зарплата «королевы марафонов» в колонии

    Любителям кофе указали на их главную ошибку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok