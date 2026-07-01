Токаев анонсировал начало новой эры в истории Казахстана

Токаев заявил о начале новой эры в истории Казахстана после вступления в силу конституции

Вступление в силу новой конституции Казахстана в среду, 1 июля, ознаменовало перестройку политической системы страны. Об этом рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», — отметил политик.

По словам Токаева, этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства. Политик также поздравил сограждан «с поистине эпохальным событием». По его словам, народ страны 15 марта на референдуме по новому основному закону сделал судьбоносный выбор.

Ранее стало известно, что следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году согласно действующей Конституции страны. В феврале Токаев подписал указ о проведении референдума по новой Конституции Казахстана.

Также Токаев ранее заявлял, что люди, живущие на планете Земля, привыкли к слову «турбулентность». По его словам, весь мир вынужден жить в условиях неопределенности и нестабильности, а каждый год оказывается сложнее предыдущих.