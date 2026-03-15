Токаев рассказал о следующих выборах в Казахстане

Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году согласно действующей Конституции страны. Об этом сообщил президент президент Касым-Жомарт Токаев, чьи слова приводит ТАСС.

В феврале Токаев подписал указ о проведении референдума по новой Конституции Казахстана.

«Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году», — пояснил он.

Ранее Токаев заявил, что люди, живущие на планете Земля, привыкли к слову «турбулентность». По его словам, весь мир вынужден жить в условиях неопределенности и нестабильности, а каждый год оказывается сложнее предыдущих.