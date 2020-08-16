Лукашенко предрек гибель Белоруссии в случае проведения повторных выборов

Белоруссия погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы. Такую судьбу республике предрек президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, ближайшие соседи Белоруссии, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина, требуют провести в республике новые выборы.

«Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — заявил он на митинге, который проходит в его поддержку в центре Минска.

Акция в поддержку Лукашенко началась на площади Независимости в воскресенье, 16 августа, с часовым опозданием. Сообщалось, что ее участников свозили в столицу из других белорусских городов на автобусах. Кроме того, к Дому правительства в преддверии митинга стянули усиленные наряды силовиков.