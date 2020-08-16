Лукашенко высказался о солдатах НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку назвал солдат НАТО чернокожими и желторотыми. Трансляцию его выступления в воскресенье, 16 августа, вел TUT.BY.

По словам белорусского лидера, сейчас стране предлагают новое правительство и солдат НАТО. «Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?» — вопрошал Лукашенко. «Если кто-то это хочет — без меня!» — добавил президент.

Ранее он заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну.

16 августа на площади Независимости возле Дома правительства состоялась акция в поддержку Лукашенко. Жители страны сообщали, что накануне нее бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.

В Белоруссии неделю продолжаются протесты. Граждане не верят официальным результатам президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал Лукашенко. В стране тысячи работников крупнейших промышленных предприятий начали забастовку в знак поддержки требований митингующих. Также увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.