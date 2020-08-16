Лукашенко обвинил оппозицию в бойне на улицах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в жестокости на улицах республики виноват не он, а оппозиция. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Белорусский лидер также призвал оппозицию «не толкать людей к силовому противостоянию».

В Белоруссии неделю проходят акции против официальных результатов президентских выборов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны.

В воскресенье, 16 августа, на площади Независимости началась «ответная» акция в поддержку Лукашенко. Сообщалось, что ее участников свозили в столицу из других белорусских городов на автобусах. Кроме того, к Дому правительства в преддверии митинга стянули усиленные наряды силовиков.