Лукашенко пообещал встать на колени и не встал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал встать на колени перед народом и не встал. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает Telegram-канал RT.

«Стою перед вами на коленях — впервые в жизни», — заявил президент республики, оставаясь за трибуной.

До этого в своем выступлении Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы. «Мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль», — уверен белорусский лидер.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом послужила победа Лукашенко на выборах с 80,1 процентом голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.