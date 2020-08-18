Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании истребителями госграниц и стрельбах из зенитных ракетно-пушечных комплексов в рамках подготовки личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла».

Ранее сообщалось, что белорусская армия в период с 17 по 20 августа проведет учения у границы с Литвой. По данным Министерства обороны Белоруссии, учения ракетных войск и артиллерии пройдут вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку заявил, что на западных границах республики идет наращивание военной мощи других государств. «Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ», — предостерег белорусский лидер, выступая перед сторонниками.