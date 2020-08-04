Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО

Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

Планируется, в частности, отработать посадку самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок трассы Минск — Брест. После посадки они вылетят на полигон и нанесут удар по наземным целям. Район полетов будут прикрывать истребители Су-30СМ.

Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов с 11 августа в Витебской области на границе с Россией.

Материалы по теме Всадники дестабилизации Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

4 августа президент Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что ему «буквально сегодня» поступила информация об еще одном отряде «российских боевиков» из частных военных компаний (ЧВК), переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в стране. Глава республики возмутился тем, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», вместо того чтобы заниматься уборкой урожая. При этом Лукашенко заверил, что всех боевиков отловят.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых Минск считает участниками ЧВК Вагнера. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. Белорусские власти утверждают, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в соседней стране. В Кремле назвали подобные заявления инсинуациями.