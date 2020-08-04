Лукашенко заявил об еще одном отряде «российских боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде «российских боевиков» из частных военных компаний (ЧВК), который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.

Лукашенко пояснил, что информация о «воинском формировании» поступила к нему «буквально сегодня». Он выразил возмущение тем фактом, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», в то время когда нужно заниматься уборкой урожая. Белорусский лидер подчеркнул, что правоохранители «их всех отловят».

29 июля под Минском задержали 33 гражданина России, которых белорусские власти считают «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. По его словам, розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, продолжается.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.