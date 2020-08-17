Генсек НАТО отверг заявления Лукашенко об угрозе для Белоруссии

НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и поддерживает ее независимость и суверенитет. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, передает Reuters.

По его словам, страны-члены блока пристально следят за развитием событий на белорусской территории. «Мы сохраняем бдительность, ограничиваемся обороной и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО», — отмечается в заявлении.

В то же время Столтенберг подчеркивает, что альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске. «НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе», — указал генсек, добавив, что призывает местные власти уважать права человека.

Ранее в НАТО указывали, что многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического альянса носит исключительно оборонительный характер и предназначено для сохранения мира.

16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержу заявил, что Запад увеличивает военное присутствие на границах республики, а в 15 минутах от границ находятся танки и самолеты. Он высказался и о военных альянса: «Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?»

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом послужила победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

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