Польша выделит независимым белорусским СМИ миллионы долларов

Власти Польши выделят дополнительные деньги на поддержку независимой прессы и неправительственных организаций в Белоруссии. Заявление польского замминистра иностранных дел Марчина Пшидача опубликовало РИА Новости.

По его словам, страна много лет поддерживает независимые сообщества на территории соседнего государства, выделяя им средства. В 2019 году на эти цели было направлено 150 миллионов злотых (свыше 40 миллионов долларов), а в нынешнем сумма будет увеличена на четверть. «Принимая во внимание экстраординарную ситуацию, премьер-министр принял решение о направлении дополнительных 50 миллионов злотых (более 13,5 миллиона долларов)», — сказал Пшидач на заседании парламентской комиссии по иностранным делам.

Деньги пойдут как на поддержку СМИ и неправительственных организаций, так и на помощь репрессированным. Кроме того, будет расширена программа стипендий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указывал, что Варшава на регулярной основе будет финансировать независимые белорусские СМИ. По его словам, различных журналистских каналов должно быть как можно больше при условии, что в стране могут в любой момент отключить интернет.

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