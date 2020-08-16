В НАТО ответили на заявление Лукашенко о танках на границе Белоруссии

В НАТО опровергли обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в наращивании военной мощи в Восточной Европе, подчеркнув, что присутствие войск альянса в регионе не представляет угрозы ни для одного из государств. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Североатлантического альянса.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску в ответ на слова белорусского лидера отметила, что многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза носит исключительно оборонительный характер и предназначено для сохранения мира. Она также подчеркнула, что блок следит за тем, что происходит в Белоруссии, и призывает власти уважать свободы граждан, включая право на мирный протест.

Ранее 16 августа Лукашенко на митинге в свою поддержу заявил, что Запад увеличивает военное присутствие на границах республики, а в 15 минутах от границ находятся танки и самолеты. Также белорусский лидер высказался и о самих солдатах НАТО. «Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?» — вопрошал Лукашенко. «Если кто-то это хочет — без меня!» — добавил президент.