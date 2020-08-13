Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

НАТО не должны вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. С таким призывом выступил польский глава минобороны Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, то, что делается в Белоруссии, — это прежде всего дело соседской поддержки», — подчеркнул он. Блащак отметил, что президенты Польши и Литвы все еще хотят выступать посредниками в переговорах между властями республики и Евросоюзом.

11 августа глава польского МИД Яцек Чапутович предложил свою страну в качестве посредника на переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. По его мнению, между сторонами конфликта есть пространство для диалога.

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.