Названы руководители Координационного совета оппозиции Белоруссии

Руководителями Координационного совета оппозиции Белоруссии стали семь человек, состав президиума публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Из числа лидеров оппозиции, уже принимавших участие в выборах президента Белоруссии, в руководство совета вошла бывший представитель штаба Виктора Бабарико, а ныне соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

В президиум также избраны два деятеля культуры. Это нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, неоднократно выражавшая свои оппозиционные взгляды, и уволенный за участие в протестах и поддержку забастовки директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко, в прошлом — министр культуры страны. Помимо них, руководить советом будут глава стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак и юрист Лилия Власова.

О том, что белорусская оппозиция создаст Координационный совет, целью которого будет трансфер власти, объявила Тихановская 14 августа. Общественная организация пока не сформирована полностью.

Действующий президент Александр Лукашенко называл создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Также он приписал совету программу, которая предполагает выход из всех соглашений с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, подчеркнув, что у общества нет политической программы, поскольку оно не ставит целью получить власть.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.