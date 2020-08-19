Лукашенко велел бастующим работникам уходить уходя

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к журналистам государственных СМИ и другим бастующим и велел им, уходя с работы бастовать, уходить насовсем. Об этом сообщает БЕЛТА с заседания Совбеза республики.

«Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то —хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно», — подчеркнул он. При этом Лукашенко добавил, что защищать коллективы Белтелерадиокомпании и ОНТ нужно, это актуальная задача власти.

Кроме того, он поручил МВД защищать коллективы промышленных и других предприятий от «шельмования и угроз улицы» и больше не допускать беспорядков.

Ранее Лукашенко пообещал разобраться с протестными акциями, где бастующие рабочие приходят поддержать своих коллег, которые по каким-то причинам к ним не присоединились. Он сравнил митингующих с пособниками нацистов. «Их [рабочих] перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо», — возмутился он.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются протесты против результатов выборов, на которых победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков во время первых дней митингов. Рабочие десятков предприятий страны, в том числе таких стратегически важных заводов, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гродно Азот» объявили бессрочную забастовку.