Две трети рабочих «ГродноАзота» поддержали забастовку

Две трети рабочих предприятия «ГродноАзот» поддержали решение о начале забастовки. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Забастовка начнется в 9:00 20 августа. В данный момент рабочие готовят к остановке два основных цеха предприятия, без которых невозможна работа завода. Руководство «ГродноАзота» опровергает информацию о забастовке.

17 августа в Белоруссии начались забастовки на государственных предприятиях, в частности, на Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и других. Рабочие составляют списки требований к власти и передают их руководству. Перечень включает в себя отставку Лукашенко и повторное проведение выборов под контролем независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и Евросоюза.

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