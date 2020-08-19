Лукашенко сравнил митингующих у проходных заводов с гестаповцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с протестными акциями у проходных заводов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер сравнил митингующих с гестаповцами. «Их [рабочих] перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо», — возмутился он.

Лукашенко выразил поддержку не присоединившимся к забастовкам сотрудникам предприятий и призвал их «не прятать глаза в пол». Президент подчеркнул, что именно они являются хозяевами предприятий.

Ранее сотрудники ОМОНа выстроились в цепь и не пропустили группу поддержки к бастующим рабочим Минского тракторного завода (МТЗ). Силовики отделили их от идущих на работу сотрудников. Позже к месту подъехал автозак, около 40 сотрудников ОМОНа разогнали людей. Протестующие ушли в парк, но силовики направились за ними.

17 августа в Белоруссии начались забастовки на государственных предприятиях, в частности, на Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и других. Рабочие составляют списки требований к власти и передают их руководству. Перечень включает в себя отставку Лукашенко и повторное проведение выборов под контролем независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и Евросоюза.