Минтруд Белоруссии назвал политические забастовки на предприятиях незаконными

Забастовки на предприятиях, мотивированные политическими причинами, незаконны. Об этом заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов в эфире телеканала «ОНТ». Его слова передает РИА Новости.

«Забастовка — это спор между нанимателем и трудовым коллективом, поэтому, конечно же, если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы понимаете, что вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить», — пояснил Старовойтов. По его словам, именно на этом основано законодательство о забастовках.

Замглавы министерства отметил, что посредством стачек на предприятиях могут решаться вопросы, входящие в компетенцию начальства. То есть, проблемы, касающиеся коллективного договора или других социально-трудовых вопросов.

В Белоруссии девятый день проходят протесты и митинги с требованием повторного проведения выборов президента. В первые дни они сопровождались жестокостью со стороны силовиков. Пытаясь подавить протесты, те применяли слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты. По всей стране проходят забастовки на предприятиях.

Накануне сообщалось о прекращении работы бастующего Белорусского металлургического завода (БМЗ). Сотрудники производства составили список требований к власти и передали его гендиректору. Перечень включает в себя отставку действующего президента Александра Лукашенко и повторное проведение выборов под контролем независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и Евросоюза.