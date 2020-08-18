Госагентство Белоруссии назвало протестующих «купленными и продажными сволочами»

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале опубликовало ролик, в котором назвало протестующих после выборов президента страны «купленными и продажными сволочами». Как отмечает паблик «Чай з малинавым варэннем», в видео в том числе были использованы кадры с акций в Барселоне, проходивших в 2019 году.

В ролике госагентства утверждается, что они показывают «другую сторону "мирных протестов"». «Сейчас вы сможете задаться непростыми вопросами и при случае задать их вашим знакомым, которые уверены, что не вышли на улицы по отмашке из-за границы», — предупреждают авторы.

Само видео состоит из подборки фотографий с акций протеста, которые сменяются текстом. При этом на 29-й секунде появляются снимки с протестов в Барселоне. Выходящих на улицы граждан называют «купленными и продажными сволочами», которые «готовы за 20 долларов продать свою мать».

Больше недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко, за которого, по официальным данным, отдали голоса 80 процентов жителей страны. К митингующим присоединились рабочие заводов и предприятий, объявивших о забастовке с 17 августа.