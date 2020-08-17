Гороскоп на госканале предрек белорусам победу над «более сильным соперником»

В эфире телеканала «Беларусь 1», входящего в государственную Белтелерадиокомпанию, показали гороскоп, который, в числе прочего, предрек победу над «более сильным соперником». На фрагмент эфира обратил внимание Twitter-аккаунт «Чай з варэннем», а также популярные Telegram-каналы.

На запись попали прогнозы для нескольких знаков зодиака. Так, тельцам посоветовали «ставить перед собой самые высокие цели», потому что «шансы достичь их очень высоки». «Не бойтесь вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник сильнее вас — шансы победить очень и очень высоки», — рекомендовал гороскоп близнецам.

«Только в этой стране мог появиться протестный гороскоп», — заметила в комментариях к посту в Twitter @Lucy__ls__Red. «Бегущая строка гороскопа в Белоруссии на что-то намекает», — написал Telegram-канал Mash.

Микроблогеры также обратили внимание на то, что в ролике не видно гороскопа для весов, под знаком которых родился Лукашенко.

Ранее стало известно, что сотрудники Белтелерадиокомпании устроили забастовку и подписали уведомление на имя руководителя компании Ивана Эйсмонта. В результате в эфире телеканала стали показывать записанные ранее передачи. Некоторое время на «Беларусь 1» показывали пустой диван, без ведущих, фоном звучала музыка.

15 августа протестующие приходили к зданию белорусских государственных телеканалов. У здания Белтелерадиокомпании проходил митинг. После окончания президентских выборов и агрессии силовиков в отношении митингующих белорусские журналисты начали активно уходить с гостелеканалов и радиостанций.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов — они не верят в данные о том, что Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей. Жители страны участвуют в забастовках и требуют новых, честных выборов. Среди них работники различных предприятий и заводов.

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