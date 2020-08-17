В эфир бастующего гостелеканала Белоруссии вышел пустой диван

Сотрудники Белтелерадиокомпании, в которую входит и гостелеканал «Беларусь 1», устроили забастовку и подписали уведомление на имя руководителя компании Ивана Эйсмонта. Об этом сообщает TUT.BY.

В результате в эфире телеканала стали показывать записанные ранее передачи, сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Некоторое время на «Беларусь 1» показывали пустой диван, без ведущих, фоном звучала музыка. Чуть позже свет погас и в эфире начали показывать записанную передачу.

Вышедший на забастовку режиссер Вячеслав рассказал, как его задержал ОМОН, когда он ехал на велосипеде по городу. Мужчина провел сутки в РУВД. «Самое смешное, что я делаю передачу о милиции», — заметил сотрудник канала. Один из операторов рассказал, что сотрудники канала не будут увольняться, а будут ежедневно собираться у здания Белтелерадиокомпании.

Они требуют признать недействительными результаты выборов и отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину. Также работники гостелеканала призвали освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

15 августа протестующие приходили к зданию белорусских государственных телеканалов. У здания Белтелерадиокомпании проходил митинг. После окончания президентских выборов и агрессии силовиков в отношении к митингующим белорусские журналисты начали активно уходить из гостелеканалов и радиостанций.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов — они не верят в данные о том, что Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей. Жители страны участвуют в забастовках и требуют новых, честных выборов. Среди них работники различных предприятий и заводов.