В сети обнаружили сходство между Лукашенко и расстрелянным Чаушеску

Пользователи соцсети Twitter обнаружили сходство между нынешним президентом Белоруссии Александром Лукашенко и расстрелянным первым президентом социалистической Румынии Николае Чаушеску. Так юзеры оценили выступление политика перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Во время встречи с президентом сотрудники предприятия кричали «Уходи!». В конце своего выступления Лукашенко заявил: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!"». Толпа в ответ загудела, рабочие вновь принялись кричать то же слово.

«Выглядит, как будто Лукашенко прям поставил задачу реконструировать последний митинг Чаушеску», — посчитал @zdongl, имея в виду последнюю речь румынского диктатора в декабре 1989 года, когда он был освистан. «Чаушеску одобряет», — заметил @trollgnet. «Видимо, в голове ему что-то нашептывают голоса Чаушеску и [Бенито] Муссолини», — предположил @AlekseiVasilev_.

Такие же ассоциации у пользователей вызвал митинг в поддержку Лукашенко, который прошел в Минске 16 августа. Кроме того, популярным стало видео, на котором публицист Валерия Новодворская предсказывает президенту Белоруссии судьбу Чаушеску.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.

Николае Чаушеску — первый президент социалистической Румынии, почти четверть века был фактическим руководителем румынского государства. Правление Чаушеску, во время которого его, в частности, восхваляли как «отца родины», окончилось государственным переворотом в декабре 1989 года, он был схвачен солдатами и расстрелян вместе с женой по приговору военного трибунала. Судьи обвинили Чаушеску в причастности к гибели более 60 тысяч румын и присвоении собственности на общую сумму свыше одного миллиарда долларов.