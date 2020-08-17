Лукашенко призвал бастующих рабочих кричать «Уходи!»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и призвал их кричать «Уходи!». Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!"» — сказал Лукашенко и покинул сцену. В ответ толпа загудела, рабочие начали скандировать «Уходи!»

Лукашенко прибыл на МЗКТ в сопровождении сына Николая. Территорию завода взяла под охрану Служба безопасности президента, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. Рабочие встретили президента криками «Уходи!». Лукашенко пообещал поделиться президентскими полномочиями и рассказал о своем отношении к действиям силовиков.

На МЗКТ приехала также один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.