Лукашенко объяснил избиения протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. Аудиозапись его выступления перед бастующими рабочими опубликовало в своем Telegram-канале «Радио Свобода».

По словам Лукашенко, протестующих били, так как они «сами бросались на ментов». В ответ толпа начала скандировать президенту «Уходи!».

Он сказал рабочим, что услышал их, и выразил надежду, что те «не запятнают честь рабочего человека».

Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ приехала и один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.