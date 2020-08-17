Лукашенко отказался проводить новые выборы до своего убийства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался проводить в стране новые выборы, «пока его не убьют». Выступление белорусского лидера перед рабочими приводит издание Tut.by в своем Telegram-канале.

Рабочие задали ему вопрос, в котором назвали прошедшие в стране президентские выборы несправедливыми и нечестными. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил Лукашенко.

По его словам, проведение новых выборов убьет страну.

Ранее бастующие рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили Лукашенко криками «Уходи!». «Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать», — сказал президент, выступление которого прервали рабочие.

Лукашенко прибыл на МЗКТ в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ приехала и один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.