Лукашенко перед бастующими рабочими назвал себя «плохим» президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), что он держал лишнюю численность рабочих, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ему доложили, что в целом в стране заводы работают. «Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент прилетел на вертолете на МЗКТ, чтобы пообщаться с бастующими рабочими. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ ждут одного из лидеров объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову. К предприятию также движется колонна работников Минского тракторного завода (МТЗ).

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.