Лукашенко заявил о готовности поделиться полномочиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и заявил о готовности поделиться полномочиями, «но не под давлением и не через улицу». Об этом пишет «Sputnik Белоруссия» в своем Telegram-канале.

«Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — сказал Лукашенко.

Президент прибыл на МЗКТ в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. Рабочие встретили президента криками «Уходи!». На МЗКТ приехала также один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.