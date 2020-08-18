Соловьев раскрыл истинную личность показавшего ему гениталии белоруса

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскрыл истинную личность мужчины, который в прямом эфире представился белорусским рабочим и показал гениталии. В разговоре с изданием «Подъем» он рассказал, что гость передачи на самом деле имеет другой род деятельности.

«Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки», — отметил ведущий. По его словам, мужчина «страдает очевидным эксгибиционизмом» и является «несчастным больным человеком».

Соловьев посоветовал гостю эфира помазать гениталии зеленкой и пояснил, что в прямой трансляции «все бывает». «Осень близка, коронавирус давит на мозги», — добавил он. Ведущий заметил, что из-за многолетней работы на телевидении привык к неожиданностям.

Вечером 17 августа в эфире программы Соловьева на YouTube ведущий вывел на связь мужчину, который представился рабочим белорусского автомобильного завода (БелАЗ). Соловьев поприветствовал его и спросил о последних событиях в республике. Вскоре после этого мужчина повернул свою камеру и показал телеведущему гениталии. Соловьев отшутился после произошедшего, сказав, что гость «хорошо показал».

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко, за которого, по официальным данным, отдали голоса 80 процентов жителей страны. К митингующим присоединились рабочие заводов и предприятий, объявивших о забастовке с 17 августа. На некоторые из объектов Лукашенко приезжал лично для общения. Согласно опубликованным в соцсетях видео, рабочие негативно встретили политика, выкрикивали оскорбления и требовали отставки.