Соловьев прокомментировал цензуру его передачи в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение телеканала «РТР-Беларусь» вырезать часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». В разговоре с корреспондентом газеты «Взгляд» он заявил, что подвергнутое цензуре обсуждение задержания «российских боевиков» в Белоруссии было корректным.

«В программе все было очень корректно и объективно показано. Были представлены все точки зрения», — отметил он. По словам Соловьева, он уже привык к тому, что в Белоруссии не показывают фрагменты его программ. Он пояснил, что она не первый раз оказывается в списке не рекомендуемых к просмотру.

Ведущий подчеркнул, что ситуация не повлияет на подготовку будущих выпусков ток-шоу. «Я могу только переживать и сочувствовать тем белорусам, которые хотели посмотреть», — заключил Соловьев.

Ранее стало известно, что телеканал «РТР-Беларусь» в ночь на 3 августа показал сокращенную версию программы. Из эфира вырезали тему про задержание россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Во фрагменте, длительностью примерно в один час, гости в том числе критиковали белорусских чиновников и президента страны Александра Лукашенко.