Белорусский телеканал вырезал часть передачи Соловьева с критикой Минска

Телеканал «РТР-Беларусь» в ночь на 3 августа показал сокращенную версию передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». На это обратил внимание Telegram-канал «Методичка». Из эфира вырезали часть, в которой гости и ведущий обсуждали задержание «российских боевиков» — россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Информацию подтвердил один из участников программы, автор проекта WarGonzo Семен Пегов, его публикацию перепостил Соловьев. Согласно расписанию передачи на двух телеканалах, эфир программы на «РТР-Беларусь» начался на час позже, чем на «России 1». В белорусской версии передачи обсуждать начали ситуацию на Украине.

В передаче для белорусских зрителей не показали часть длительностью около часа, в которой обсуждается задержание бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии, а также критикуются действия Минска. Соловьев и участники программы отмечали, что бойцов некорректно называть солдатами и военными, а аргументы чиновников Белоруссии и президента Александра Лукашенко считают неубедительными.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.

Задержанных власти страны связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского. Минск утверждает, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.