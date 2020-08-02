Опубликовано видео тренировок задержавшего бойцов ЧВК белорусского спецназа

Опубликовано видео тренировок группы «Альфа» спецназа Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, принимавшей участие в задержании бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Его разместил в своем Telegram-канале проект WarGonzo.

Видео снято летом 2018 года. Белорусские спецназовцы принимали участие в закрытых соревнованиях в России. После того, как в «Альфе» сменился руководитель, силовики не проводили совместных учений с российскими коллегами.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании — ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского. Минские власти считают, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.