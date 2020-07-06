Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран. О беседе лидеров он вспомнил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Венедиктова, это «байка», но журналист пояснил, что позже ему подтвердили факт беседы. Главред уточнил, что главы государств разговаривали примерно полтора года назад в Шанхае на встрече делегаций России и Белоруссии. «Путин говорит: "Давай объединимся". Лукашенко отвечает: "У меня своя страна". Людей пять плюс пять, без переводчика», — пересказал ситуацию Венедиктов.

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Журналист пояснил, что уже в конце переговоров, когда президенты встали из-за стола, чтобы попрощаться, произошел еще один диалог. «Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: "Я согласен". Путин растерялся: "На что согласен?". "На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так — вы президент, я вице-президент. А на следующий год наоборот"», — сообщил Венедиктов.

«Я думал, что это анекдот до тех пор, пока один из членов белорусской делегации мне не сказал, что это все знают и что здесь нет чего-то несправедливого», — пояснил главред. Он также заключил, что это «вопрос торговли» и Лукашенко не устраивает текущее предложение российской стороны.

Ранее Лукашенко заявлял, что во внутренние дела страны, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство. По его словам, дезинформация идет из России, и он намерен обсудить эту ситуацию с Путиным. Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

12 февраля агентство Bloomberg сообщало, что Путин якобы предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву. Лукашенко, по информации агентства, категорически отказался от такого плана.

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